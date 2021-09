Riportare il baricentro della CGIL a sinistra. È quanto si prefiggono di realizzare iscritti e dirigenti del principale sindacato italiano che ieri hanno tenuto ad Andria un’assemblea regionale sul tema omonimo rispetto alla corrente che intendono rappresentare: “lavoro società per una cgil unita e plurale”. Le conclusioni dei lavori sono state affidate al referente nazionale Giacinto Botti che ha spiegato come sia delicata questa fase per l’economia e il lavoro, un momento da cogliere per ricollocare le battaglie sindacali.

In questo contesto è stata ricordata la figura dell’avvocato Franco Piccolo, senatore, sindaco, consigliere comunale che ha mosso i primi passi della professione proprio nel sindacato, a difesa dei lavoratori. Scomparso il primo giugno di quest’anno, è una figura che oggi torna utile al sindacato per rappresentare il modello cui approdare.

Una cgil ben inquadrata a sinistra, infatti, non può che ripartire da alcune scelte strategiche per avvicinarsi ai lavoratori: e non bisogna inventarsi nulla di nuovo, anzi, per Michele Tedesco, della CGIL Bat, basta riprendere alcune strategie portate avanti proprio dal senatore Piccolo.

Il ricordo di Franco Piccolo la CGIL Bat lo ha voluto affidare ad uno dei più grandi amici, allievo e compagno tra i banchi del consiglio comunale l’avvocato Michele Di Lorenzo