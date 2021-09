La Virtus Andria è tornata in campo. Da lunedì 30 agosto è ripresa l’attività del Settore Giovanile presso il centro sportivo Lamapaola. Le giovani promesse hanno concluso la prima settimana di lavoro sotto l’attenta guida di mister Raffaele Quaranta, Responsabile Tecnico del Settore Giovanile della Virtus Andria.

Tanto lavoro con la palla, spazio a qualche partitella, ma soprattutto massima attenzione agli aspetti tecnici con allenamenti mirati. Intanto si attendono anche i nuovi arrivati, le iscrizioni sono partite lo scorso 23 agosto e coinvolgono i ragazzi e ragazze delle annate dal 2009 al 2016. Tesseramenti al via anche per la fascia dei Giovanissimi, annata 2007/2008, per i quali l’iscrizione è gratuita. Quest’ultima categoria sarà seguita durante l’anno da mister Quaranta, il quale si occuperà anche dell’Attività di Base affiancato dal tecnico Savino Seccia. Gli allenamenti si svolgono dal lunedì al venerdì, come detto, presso l’impianto Lamapaola in via Trani.

Tanto l’entusiasmo per la Virtus Andria a partire dal Presidente Marian Giacaleanu, sulla scia dell’esperienza estiva dell’Inter Summer Camp. Sono tanti i giovani che sono entrati a far parte della polisportiva andriese dopo l’esperienza neroazzurra.

Entusiasmo condiviso da mister Raffaele Quaranta: «Ricominciare dopo le vacanze è sempre bello. Ripartiamo con orgoglio verso la nuova stagione. Abbiamo già un buon numero di ragazzi che si sono iscritti, ma le nostre porte restano aperte a quanti vorranno affacciarsi a questa realtà. Con l’Inter, dopo la splendida esperienza estiva del Summer Camp, abbiamo un progetto che presto verrà comunicato, non sveliamo nulla ancora. Obiettivi della stagione? Far crescere i ragazzi. Noi vogliamo dare continuità ai nostri ragazzi nel loro percorso di crescita», ha concluso il Responsabile Tecnico del Settore Giovanile.