25 anni e non sentirli. Territorio e cultura festeggiano le “nozze d’argento” con l’edizione 2021 del Festival Internazionale “Castel dei Mondi” di Andria, che andrà in scena dal 27 agosto all’11 settembre. La marcia di avvicinamento verso la kermesse teatrale comincia ufficialmente oggi, con l’apertura della biglietteria, allestita a Palazzo IAT, nella centralissima piazza Catuma.

Oltre due settimane di programmazione, 18 appuntamenti, tra i quali quattro prime regionali ed una prima nazionale: sono i numeri della 25esima edizione di una manifestazione che è ormai parte della tradizione artistica della città.

Mai come quest’anno, la rassegna abbraccerà tutta la città, con gli spettacoli che andranno in scena in diversi luoghi di Andria, a partire dal centro storico e dall’Officina San Domenico, che torna a da essere la casa del Festival, oltre che un prezioso laboratorio culturale del territorio. Un gradito ritorno alla socialità, dopo i mesi solitari della pandemia, ma prestando la massima attenzione alla sicurezza, che sarà garantita in tutti i luoghi del Festival.

