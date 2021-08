«Gli incendi che stanno devastando l’Italia e la Puglia sono fitte al cuore. Ancora di più quelli che hanno devastato alcune zone delle campagne andriesi. Le cause di focolai tanto violenti sono diverse. Per alcune possiamo fare ben poco, come ad esempio le temperature altissime che stiamo avendo. Su altre invece possiamo fare la differenza». Lo scrive in una nota l’Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno.

«Possiamo farlo come singoli cittadini stando attenti a qualunque gesto compiuto, anche il più banale, che possa essere causa scatenante. E possiamo farlo con le forze dell’ordine che da giorni ormai sono in allerta e si stanno coordinando per individuare i colpevoli di eventuali incendi dolosi. Con loro l’Amministrazione è in stretto contatto, come pianificato durante l’incontro in Prefettura dedicato proprio alla questione incendi.

Detto questo, resta tutta la vicinanza mia, della Sindaca e della Giunta, a chi negli ultimi giorni ha visto letteralmente andare in fumo le fatiche di una vita. Dopo un anno e mezzo come quello appena passato, ci mancava anche questa».