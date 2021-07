Giuseppe Russo è il nuovo allenatore della Florigel Futsal Andria. E’ questa la scelta del club biancoazzurro dopo l’addio forzato di Giovanni Rutigliani. Questa la nota del club:

«L’A.S.D. Florigel Futsal Andria comunica che la prima squadra è stata affidata al tecnico nativo di Cerignola, classe ’85, che negli ultimi sei anni ha guidato il San Ferdinando 1942 vincendo il campionato di serie C2 e la Coppa Puglia nel 2018 e ottenendo ottimi risultati nelle stagioni successive in serie C1. Russo a San Ferdinando ha ricoperto anche il ruolo di responsabile del settore giovanile e dell’Academy della società gialloverde. La società dà il benvenuto al tecnico e gli augura un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura in biancoazzurro».