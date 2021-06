Un’auto ed uno scooter per cause ancora in corso di accertamento sono state coinvolte in un incidente questa mattina ad Andria, in via Aldo Moro, nei pressi dell’Ufficio Postale. Non è chiara la dinamica del sinistro. Un 31enne andriese, a bordo del motociclo, è stato soccorso da una equipe sanitaria del 118 intervenuta assieme all’automedica. Il giovane è stato trasportato in codice rosso presso l’Ospedale “Bonomo” di Andria. Illeso il conducente dell’auto che dopo lo scontro si è fermato per prestare i primi soccorsi al 31enne.