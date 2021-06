Grande successo per il salotto letterario organizzato dall’associazione “le Amiche per le Amiche”. Nella bellissima cornice del Chiostro di San Francesco, ad Andria, il network di solidarietà e promozioni femminile, ha ospitato la talentuosa scrittrice leccese Giovanna Politi, che ha presentato il suo ultimo libro “La stanza rossa”. Un libro “coraggioso”, che accompagna il lettore in “un viaggio dentro”, un viaggio introspettivo, un “viaggio dentro”, nelle stanze dell’anima per curare le proprie ferite.

Il salotto letterario, presentato dalla segreteria Elena Lorusso, è stato scandagliato da cinque momenti, come lo è il libro, diviso in cinque stanze che rappresentano le tappe più importanti della nostra vita, accompagnati dalle incursioni musicali del Roxi duo, (Rossella Guerra e Nico Acquaviva) e dalla voce narrante di Stefania Campanile, vice presidente dell’associazione.

La scrittrice ha dialogato con la Presidente Fondatrice dell’associazione, Francesca Magliano e con la psicologa Mariangela Sibillano, in un salotto letterario, che ha coinvolto il numeroso pubblico presente in una catarsi di emozioni, raccontando soprattutto il coraggio che ci vuole per affrontare il dolore, per sublimarlo e riprendere a vivere provando emozioni. «Siamo soddisfatte entusiaste di questo salotto letterario, non solo perché abbiamo avuto l’onore di ospitare una scrittrice del calibro di Giovanna, ma, soprattutto perché, dopo un periodo cosi difficile, siamo riuscite a coinvolgere tante Amiche e Amici, che ci hanno raggiunte anche da fuori Andria, perché tutte “siamo affamate” di cultura, di condivisione, di gioia di vivere. Per questo “Le Amiche per le Amiche”, continueranno a contribuire alla crescita culturale del nostro territorio. Ringraziamo la sindaca Giovanna Bruno e l’Assessora alla Bellezza, Daniela di Bari, per la loro presenza e disponibilità».

Il salotto letterario è stato concluso con la straordinaria interpretazione da parte del Roxi duo, di “Me so ubriacato”, di Alessandro Mannarino.