Stava tornando a casa dal lavoro con il mezzo aziendale quando ad un tratto un cane gli ha tagliato la strada facendolo sbandare e terminare la sua corsa contro un albero. E’ ferito lievemente il 19enne alla guida del furgone che circa un’ora fa è stato coinvolto in un incidente nei pressi di Villa Carafa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un cane, come confermato da un gruppo di colleghi che lo seguivano lungo la strada a bordo di un’auto. Il 19enne non è riuscito nella manovra terminando la sua corsa contro l’albero. Fortunatamente è illeso. Sul posto è intervenuta una equipe sanitaria del 118 che ha soccorso il giovane trasportandolo poi in codice giallo all’Ospedale “Bonomo” di Andria. Un esito, dunque, positivo. Il mezzo invece è rimasto gravemente danneggiato.