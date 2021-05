Dopo la conclusione dell’Anno sulla “Laudato sì” indetto da Papa Francesco e il lancio della piattaforma per raccogliere iniziative da tutto il mondo per la cura della Casa comune la Caritas diocesana di Andria e la Bottega “Filomondo” propongono una mostra per realizzare concretamente gli obiettivi indicati dal Sommo Pontefice.

La mostra sui Nuovi Stili di Vita vuole proporre un incontro con la “Laudato Si’” che si esprime in gesti concreti ed in un cambiamento reale dei rapporti con il Creato, a partire dai gesti e dalle scelte quotidiane.

Papa Francesco invita direttamente l’umanità: «a prendere coscienza della necessità di cambiamenti di stili di vita, di produzione e di consumo, per combattere questo riscaldamento o, almeno, le cause umane che lo producono o lo accentuano» (LS, 23).

«Si tratta di un’iniziativa -spiega Don Mimmo Francavilla direttore della Caritas- promossa da Pax Christi Italia e dalla rivista Mosaico di Pace, realizzata con i fondi dell’Otto per mille della Chiesa Cattolica e inserita tra le azioni realizzate in rete con il Movimento Cattolico Globale per il Clima (GCCM) per il Tempo del Creato. È un invito a evitare una lettura dell’enciclica parziale, che ne snaturerebbe la portata rivoluzionaria: da un lato, il rischio di un atteggiamento spiritualistico, che non coinvolge la materialità della vita e resta nel campo delle buone intenzioni, dall’altro, il rischio di esaurire in ricette pratiche e in regole di comportamento un cambiamento che dev’essere invece profondamente radicato nello Spirito.

La mostra invita a vedere nei comportamenti quotidiani le relazioni che ci connettono alle persone e ai popoli attraverso ciò che utilizziamo e attraverso l’impatto che le nostre azioni hanno sul pianeta, non solo in termini di effetti sull’ambiente, ma anche riguardo ai meccanismi che creano inequità o equità, a seconda delle nostre scelte».

I diversi aspetti su cui si sofferma la mostra sono: acquisti, alimentazione, energia, acqua, rifiuti, relazioni. Si cerca di dare risalto alla dimensione relazionale e collettiva dei nostri comportamenti, mettendo in evidenza che l’iniziativa personale è importante ma non sufficiente. Per una conversione ecologica della società non basta infatti la testimonianza personale, è necessario passare all’azione comunitaria, che mette in gioco le relazioni sociali e politiche.

La mostra si articola in 12 pannelli:

1 Pannello iniziale

2 Come stiamo riducendo il nostro pianeta

3 Salvare il nostro pianeta: delegare non basta

4 Una spiritualità che diventa stile di vita

5 Sobrietà, relazione, quotidiano

6 Cambia le tue abitudini: i prodotti che acquisti

7 Il modo in cui ti alimenti

8 L’energia e l’acqua che consumi

9 I rifiuti che produci

10 Le tue relazioni con l’economia e la società

11 Pensieri per vivere le relazioni con il creato

12 Riflessione di Greta Thunberg

È possibile visitare la mostra: