“Basta coprifuoco”: anche ad Andria, sulla scia delle mobilitazioni nazionali delle ultime settimane, i ragazzi di Gioventù Nazionale e Azione Studentesca, assieme alla sezione cittadina di Fratelli d’Italia, scendono in campo per manifestare contro il prolungamento del coprifuoco, «una misura politica, e non sanitaria, lesiva delle libertà individuali e che ricade negativamente, ancora una volta, su tante attività produttive, costrette ad programmare la ripartenza tra molteplici ostacoli. Il coprifuoco non va prolungato, va eliminato. A maggior ragione se in presenza di pareri discordi da parte dei comitati di consulenza tecnico-scientifica», affermano in una nota Andrea Di Matteo (coordinatore cittadino di GN), Gabriele Gazzilli (AS Bat), il consigliere comunale di FdI Andrea Barchetta e i co-coordinatori di FdI Pistillo e Mastrodonato.

Appuntamento a domani pomeriggio, venerdì 21 maggio, in Piazza Catuma, dalle ore 18:30. Il flash mob si svilupperà nel rispetto delle norme anti-Covid.