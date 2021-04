Francesco Fiore sarà assistente di gara in Parma – Crotone in programma sabato 24 aprile alle ore 18.00 sul terreno di gioco dello stadio “Ennio Tardini”. E’ la decima designazione in Serie A per l’arbitro andriese in questa stagione, la numero 19 in carriera nella massima serie calcistica italiana.

Il match di Serie A tra Parma e Crotone è valido per l’anticipo della 33^ giornata di campionato.