Il Settore Promozione della Città e del Territorio – Servizio Biblioteca – informa che per continuare a garantire nella massima sicurezza un servizio essenziale come quello bibliotecario, in un momento così delicato a causa della pandemia in atto, visto il nuovo Decreto del Governo, a partire dal 15 marzo 2021 tutti i servizi (prestito e restituzione libri, ricerche, ecc.) e le sale lettura della Biblioteca “Giuseppe Ceci” sono fruibili e utilizzabili dall’utenza solo ed esclusivamente previa prenotazione, da effettuare almeno un giorno prima, contattando i numeri telefonici indicati nel sito ufficiale della biblioteca, www.bibliotecandria.it.