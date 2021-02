Comincia domenica la campagna di vaccinazione dedicata organizzata dalla Asl Bt in collaborazione con le amministrazioni comunali. Il personale scolastico che sarà vaccinato ad Andria è composta da 200 cittadini, di cui una metà presso il centro Dopo di Noi, all’interno della Villa Comunale “G. Marano”, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale in comodato d’uso gratuito all’Asl, e l’altra metà presso il liceo classico “Carlo Troya”.

Saranno impegnati nelle 3 città co-capoluogo, informa l’ufficio stampa dell’Asl Bt, più di 40 operatori tra medici e infermieri a cui si aggiungerà il personale amministrativo per le esigenze legate alla registrazione dei dati. Nel centro Dopo di Noi, verranno allestiti gazebo per garantire la privacy, postazioni per l’anamnesi e aree per l’osservazione necessaria dopo la somministrazione del vaccino. Massima attenzione è stata naturalmente dedicata al rispetto di tutte le misure di sicurezza.

Lunedì 22 alle 15 comincia anche la vaccinazione degli over 80 con una organizzazione capillare sul territorio: saranno avviate sia le vaccinazioni domiciliari che quelle ambulatoriali organizzate presso tutti gli Uffici di Igiene della Provincia Bat. Nel caso di Andria in viale Trentino, 79.