Si è svolta ieri mattina la commemorazione del Giorno del Ricordo, promossa dall’associazione Puntoit e dal Comitato 10 Febbraio, col patrocinio gratuito del Comune di Andria. Una manifestazione diversa nella forma e ristretta nel numero di partecipanti, in pieno rispetto delle norme anti-covid, ma con sentita e commossa partecipazione. Presente anche l’amministrazione comunale, nelle figure del sindaco Avv. Giovanna Bruno e dell’ass. Daniela Di Bari.

«Esprimiamo profonda gratitudine nei confronti del Sindaco Giovanna Bruno, non solo per aver presieduto la cerimonia, ma per aver confermato la volontà dell’amministrazione comunale di concedere alle nostre associazioni la custodia del cippo monumentale -commenta Benedetto Inchingolo, presidente dell’Ass. Punto It e referente cittadino del Comitato 10 Febbraio -. Siamo felici di impegnarci nella sua salvaguardia, al fine di tramandare alle future generazioni la memoria degli eccidi e delle persecuzioni dei nostri compatrioti nel secondo dopoguerra. Una pagina di storia per molto tempo rimasta nell’oblio. A noi e alla cittadinanza tutta il compito di alimentare la fiamma del ricordo».