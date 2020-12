Un anno che ha cambiato per sempre le vite di tutti. Il 2020, senza ombra di dubbio, sarà ricordato nei futuri libri di storia e benché siano state tante le notizie raccontate in questa lunga annata, la pandemia da Covid-19 ha avuto senz’altro il ruolo di protagonista assoluto. Tante le storie che abbiamo condiviso, tante le cronache che hanno “scosso” la Puglia. Dai primi nati del 2020, gli ordigni intimidatori a Foggia e la marcia di “Libera” contro le mafie, i primi contagi da coronavirus in Puglia, il lockdonwn, passando per le proteste, la crisi di vari settori del mondo del lavoro, sino ad arrivare ai vaccini, probabilmente la luce in fondo al tunnel, la speranza in attesa di un 2021 in cui tutti sogniamo di riprendere in mano le nostre vite.

Abbiamo provato a sintetizzare in pochi minuti tutto ciò che è avvenuto in questo 2020, pronti a lasciarcelo alle spalle per dare il benvenuto al nuovo anno. Pochi minuti, piccoli frame: immagini che, riassunte in poco tempo, ci raccontano la dimensione di quanto vissuto in questi 12 mesi. Paura, gioie, tristezza, speranza, nostalgia. Davvero difficile provare ad elencare le emozioni vissute da tutti noi in questo tempo storico. Ed allora ecco il nostro piccolo contributo multimediale che senz’altro farà scaturire in ciascuno di noi sensazioni e ricordi diversi. Un 2020 che ha segnato un’epoca. Un anno che non dimenticheremo mai.