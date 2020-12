Serve la gara perfetta per tutti i minuti di gioco. Non ha dubbi il tecnico della Fidelis Luigi Panarelli che ha analizzato il match che vedrà domani di fronte i biancazzurri contro il Casarano. Un derby importante soprattutto per testare anche a che punto la Fidelis è in questo torneo dopo la vittoria di Aversa.

Ad Aversa in realtà c’è stato un calo di attenzione nei minuti finali. Un rischio che sarebbe potuto costare anche i tre punti e su cui il tecnico della Fidelis ha lavorato molto in settimana.

Ha recuperato dall’infortunio muscolare Tiziano Prinari che sarà dunque del match dopo un mese e mezzo di stop. Non è al top ma per lui potrebbero esserci minuti importanti per riprendere confidenza con il terreno di gioco. Acciaccato Paparusso reduce da un problema nel fine settimana non ci sarà sicuramente Gogosvky che è ancora in patria per un problema familiare molto importante. Ci saranno sicuramente però gli ultimi arrivati Cerone ed Avantaggiato già decisivi domenica scorsa ad Aversa.

Il match del “Degli Ulivi” sarà visibile in diretta sui canali social della Fidelis e cioè facebook e youtube con inizio alle 14,20, grazie alla produzione di Telesveva.

L’intervista completa su News24.City.