La SSD Fidelis Andria 2018 comunica la positività di un proprio tesserato allo screening effettuato periodicamente e confermato da tampone molecolare il cui risultato è giunto questa mattina. Il calciatore della rosa della prima squadra era già in isolamento domiciliare come da protocollo mentre questo pomeriggio tutta la rosa e lo staff tecnico, sono stati sottoposti a tamponi per controllare eventuali altre positività. Non si è svolto, dunque, l’allenamento previsto nel pomeriggio e non ci sarà nessuna conferenza stampa. La società comunicherà nelle prossime ore l’esito degli altri test.