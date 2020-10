«La nostra associazione quest’anno si propone di realizzare l’evento “Premio Teresa Calvano” con modalità alternative a causa del momento critico in cui riversiamo determinato dal COVID-19. Tale scelta è volta alla tutela di tutti, in special modo dei soggetti più deboli e di quanti si trovano a vivere una difficoltà legata alla malattia oncologica». Scrive così, in una nota, la onlus Onda d’Urto – Uniti contro il cancro.

«Ad ogni modo è nostra intenzione realizzare l’evento con la premiazione a coloro che si sono distinti in campo medico-scientifico, sociale e solidale in ambito oncologico e non solo. L’idea è quella di realizzare delle video interviste, per questo ingaggeremo un operatore e un giornalista che ci accompagneranno nelle diverse realtà del territorio e riprenderanno la consegna del premio. Ogni video sarà reso visibile sulla nostra pagina ufficiale e divulgato attraverso media e testate giornalistiche a partire dal 4 novembre. Per questo diviene necessario un contributo economico che ci consenta l’acquisto delle targhe di premiazione, la realizzazione dei video, l’ingaggio di un operatore e di un giornalista.

Ogni sponsor che vorrà contribuire alla realizzazione dell’evento permetterà di dare continuità ad una manifestazione che con orgoglio abbiamo ideato lo scorso anno e che ci ripromettiamo di riproporre negli anni a venire con lo stesso entusiasmo. Per non dimenticare che “TERRY VIVE” e la sua forza e l’amore per la vita continuano ad essere la nostra forza».