«Ho letto una frase stamattina, scorrendo FB, di un caro collega e amico che recita: “nella vita non perdo mai: o vinco o imparo”. Faccio tesoro di queste parole, prendo atto della sconfitta elettorale e degli errori commessi in questa tornata, difficile sotto molteplici aspetti sia di natura personale che politica». Interviene così, in una nota, l’ormai ex candidato al consiglio comunale Marco Di Vincenzo.

«Non mi fermerò ma è giusto che ne analizzi seriamente i motivi. E rivolgo un augurio a tutti gli amici che occuperanno gli scranni di Palazzo San Francesco: avete un grande onore ed una grande responsabilità! Rispettate il ruolo che vi è stato affidato e i cittadini che ve l’hanno affidato! Buon lavoro!»