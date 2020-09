«Bisogna riorganizzare e intensificare i controlli nella nostra città per garantire sicurezza a tutti i cittadini. Andria ha raggiunto un preoccupante stato di abbandono e questo la rende poco sicura. Gli incidenti che hanno purtroppo coinvolti alcuni nostri concittadini negli ultimi giorni ne sono la palese dimostrazione». Interviene così, in una nota, la candidata a Sindaco di Andria, Laura Di Pilato.

«Occorre intervenire con urgenza per ristabilire l’ordine attraverso presidi della polizia municipale, installando sistemi di video-sorveglianza ed effettuando controlli a tappeto grazie alla collaborazione con le altre forza di polizia. Una città capoluogo di provincia non deve essere lasciata a se stessa. Faccio la medesima riflessione anche per ciò che riguarda le tristi immagini che mi giungono da Castel del Monte. Non è possibile che il maniero federiciana, bene UNESCO e simbolo per la nostra comunità cittadina, sia preso d’assalto da visitatori che non rispettano alcun tipo di regola. Posteggi abusivi, sporcizia e immondizia abbandonata ovunque, transenne spostate illegalmente: dobbiamo mettere un freno a questa inciviltà.

Chiedo che si intervenga fin da subito sollecitando anche gli altri candidati ad intervenire con forza su queste vicende per evitare danni irreparabili. Ai cittadini chiedo di essere attenti e rispettosi delle norme perché solo così potremo far progredire Andria rendendola realmente sicura e anche attrattiva per i turisti. Ci vuole l’impegno e l’attenzione di tutti.

Bisogna amare la nostra città e difenderla senza se e senza ma».