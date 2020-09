Biasimo delle liste civiche a sostegno di Nino Marmo Sindaco – Andria Nuova, Movimento Pugliese, Assemblee Popolari, Cambiamo Insieme, La Torre – per le scritte oltraggiose apparse sull’asfalto nei pressi dell’abitazione di Nino Marmo, candidato alla carica di Sindaco della città di Andria:

«Uno gesto odioso e sgradevole che inquina pesantemente il clima della competizione elettorale. L’auspicio è che non si verifichino più e che siano individuati al più presto questi haters per essere assicurati alla giustizia. Nell’esprimere la nostra solidarietà a Nino Marmo, ne raccogliamo l’appello a confrontarsi seriamente e con lealtà sulle proposte e sui progetti per la Città e per gli Andriesi.

Ricordiamo, infine, che nel luogo dove sono apparse le scritte offensive, oltre a Nino Marmo, abitano anche altri Cittadini la cui serenità viene compromessa insieme con la tranquilla vita quotidiana. Continueremo con determinazione a condurre la nostra campagna elettorale informando gli elettori sui nostri programmi nel segno della correttezza».