“La città di Andria ha bisogno di proposte concrete per poter superare questo difficile momento. La nostra proposta è di creare una Fondazione di Comunità cioè un ente no profit, che i comuni possono costituire mettendo insieme tutte le associazioni della città, le imprese, i vari comitati che si prefiggono obiettivi comuni per il progresso della comunità”. Scrive così, in una nota, la candidata a Sindaco di Andria Laura Di Pilato.

“Ci sono comuni virtuosi che stanno già attuando questo modello. Ad Andria una Fondazione di Comunità può essere lo strumento giusto per condividere idee, proposte, risorse per gestire i beni pubblici della città, per organizzare processi culturali innovativi e inclusivi, per progettare un sistema turistico che dia valore alla nostra città. Questa è una proposta concreta che può cambiare in meglio Andria”.