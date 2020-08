“Stadio, inizio lavori manto erboso prossima settimana”. Parola di Gestione straordinaria della Città di Andria che ha comunicato ufficialmente l’assunzione della spesa necessaria per la manutenzione del prato dello stadio in vista dell’inizio del campionato.

“In risposta alle sollecitazioni dei tanti tifosi e di tutte le forze politiche, come già comunicato alla società Fidelis Andria dall’ufficio tecnico – spiegano dall’ente – la Gestione Commissariale informa che, predisposti gli opportuni atti di bilancio che, causa Covid, sono stati procrastinati temporalmente, sono state stanziate le adeguate risorse per la manutenzione dello stadio di calcio che comprende la cura del manto erboso. Pertanto, dalla prossima settimana, inizieranno i lavori annualmente programmati per poter disporre dell’impianto sportivo a norma, con il manto erboso in perfette condizioni che, dall’inizio di ottobre, verrà concesso alla società per la regolare disputa del campionato”.