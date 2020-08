Vacanze finite, è tempo di tornare in campo, la nuova stagione è alle porte. La Virtus Andria riprende con le attività di base presso il centro sportivo Lamapaola. Si torna a lavorare sotto la guida del responsabile dell’Area Tecnica, Raffaele Quaranta. Piccole sgambate per riprendere gradualmente dopo la pausa estiva. L’entusiasmo non manca, così come la voglia di preparare una grande stagione con i giovani talenti della Virtus Andria.

Nel segno della continuità ma sempre con una prospettiva di miglioramento. Il Presidente della Virtus Andria, Mariano Gecaleanu, punta tutto sulle attività di base: permettere a squadre importanti di poter “pescare” nel vivaio Virtus è l’obiettivo principale. Una strada che potrebbe condurre tanti piccoli campioncini a realizzare i propri sogni.

Intanto la famiglia Virtus Andria continua ad allargarsi. Un nuovo sponsor ha deciso di sostenere il progetto andriese: Remax Immobilvision – Stass Energia Srl.

Il servizio.