Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha firmato il Decreto che individua nei giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre le date utili per il voto. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei Sindaci si svolgerà nei giorni di domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre.

Per le elezioni regionali si voterà in Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche e Puglia. Elezioni comunali in città importanti come Reggio Calabria, Venezia, Bolzano, Trento, Mantova, Matera, Lecco, Chieti, Nuoro, Trani, Andria, Viareggio, Castelfranco Veneto, Faenza, Altamura, Cerignola, Castrovillari, Giuliano, Cava de’Tirreni, Arezzo, Aosta, Fermo e Macerata.