L’associazione sociale e culturale IDEAZIONE organizza la seconda edizione di VINI/LE ad Andria presso la Masseria “La Mezzana” sita in Contrada Zagaria snc.

L’evento, che si terrà sabato 25 luglio, risuona come una notte di mezza estate nel verde del nostro territorio andriese, tra cibo e tanta buona musica. Gli ospiti potranno degustare prodotti nostrani, quali: panino con la zampina, prodotti caseari del caseificio “Primo Latte”, taralli di “Fiore di Puglia”, il tutto accompagnato da del buon vino delle due cantine Andriesi “Agresti” e “Conte Spagnoletti Zeuli”. Cornice dell’evento sarà la musica del Dj Giuseppe Caputo, soul, funky, dance anni 90, il tutto rigorosamente in vinile. Partner ufficiale dell’evento RAGNO D’ORO – IL CHIOSCHETTO.

L’evento si svolgerà nella massima sicurezza, seguendo le linee guida della Regione Puglia, con ordinanza regionale del 03/07/2020, contenente le misure idonee a prevenire il rischio del contagio da Covid-19.

Per l’acquisto delle prevendite e per informazioni su costi e/o prenotazioni, sarà possibile rivolgersi direttamente alla segreteria dell’Associazione Sociale e Culturale IDEAZIONE sita in Via Vespucci 44/46, oppure sarà possibile contattare il numero della stessa 370 3716711.