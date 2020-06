Ha fatto visita alla città di Trani nei giorni scorsi, mentre ieri, domenica 14 giugno, ha deciso di far tappa anche ad Andria, ed in particolare a Castel del Monte. Stiamo parlando di Massimo Lopez, noto attore e comico italiano, in questi giorni impegnato in un vero e proprio giro turistico in Puglia, ed in particolare nella sesta provincia.

Per Massimo Lopez si tratta di un ritorno nella Bat, dopo il brutto episodio che lo ha visto protagonista suo malgrado il 25 marzo 2017, quando a Trani poco prima di partecipare ad una rassegna pubblica, avvertì un malore che lo costrinse al ricovero presso l’ospedale “Bonomo” di Andria, dove ricevette tutte le cure del caso prima di tornare a casa in tutta salute.

Questa volta, la visita è stata molto più dolce. Storie su Instagram, foto con i fan, cene a Trani, e poi la visita al maniero federiciano, anche se ancora chiuso. Una bel weekend targato Puglia per Massimo Lopez.