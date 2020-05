L’8 maggio scorso è nata un’associazione denominata #BarlettaAndria Soccorso Sanitario M-R (Heart To Hero). L’idea nasce da Domenico Cardone, barlettano e Raffaella Tesse, andriese, forti da esperienze maturate presso un’altra associazione di volontariato, spinti dalla voglia di poter agire e sentirsi utili in ambito sociale.

La neonata associazione opera in diversi ambiti come per esempio nel trasporto infermi su tutto territorio nazionale, assistenza agli anziani, assistenza domiciliare infermieristica, supporto nelle manifestazioni civili, sportive e religiose, servizio ambulanza h24, trasporto sanitari, servizio dialisi e servizi a domicilio per tutti coloro che sono impossibilitati;

Per contattare l’associazione sono a disposizione dei cittadini due numeri:

393-9969487

389-7671792

oppure via mail: [email protected]

Ogni cittadino può decidere liberamente di fare parte di questa nuova famiglia di volontari.

Noi ci siamo.