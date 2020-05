«Noi tutti familiari, facenti parte dell’Associazione Strage Treni in Puglia del 12 luglio 2016, troviamo una totale mancanza di rispetto per il nostro dolore, che il consigliere regionale Zinni abbia invitato ad una conferenza pubblica l’ing. Nitti, che ricordiamo essere imputato per disastro ferroviario, omicidio plurimo colposo, omissione di cautele sul luogo di lavoro. Consapevoli della presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna, chiediamo a gran voce di aver rispetto dei 23 morti, che sono ancora in attesa di giustizia».

E’ la nota di dissenso dell’Associazione Strage Treni in Puglia del 12 luglio 2016. L’incontro contestato si terrà mercoledì 27 maggio, in modo telematico.