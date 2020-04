«Al fine di contenere proteste mal gestite e portatrici di possibili contagi sarebbe opportuno prevedere una immediata cancellazione, parametrata ai mesi dell’emergenza in corso, dei costi per servizi pubblici di cui le attività commerciali non hanno beneficiato in questo periodo. Per il tramite dell’ANCI si chieda un intervento urgente in tal senso al Governo, ferma restando l’attivazione di cui si deve far carico ogni Comune per ridurre proporzionalmente quanto dovuto ai gestori dei relativi servizi». E’ quanto scrive in una nota l’ex Assessore del Comune di Andria, Antonio Nespoli.