Il Cimitero Comunale di Andria apre i battenti dopo il via libera arrivato nella giornata di ieri dall’ordinanza regionale emanata dal Governatore Michele Emiliano, nonostante manchi l’ordinanza comunale comunque attesa nelle prossime ore. Da questa mattina porte aperte ma nel rispetto di tutte le norme di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19. Obbligo tassativo di guanti e mascherine, ed ingressi contingentati per evitare assembramenti. La stessa società che gestisce il Cimitero Comunale, la San Riccardo Srl, si sta assicurando che tutte le norme vengano rispettate. Nei giorni scorsi, in previsione della “Fase 2” tanto attesa, la struttura è stata completamente sanificata, intensificando gli interventi in modo particolare nelle cappelle, rimaste poi sigillate sino all’apertura odierna. In ogni caso, sono stati già chiesti anche diversi pareri alla ASL BT per verificare che tutte le procedure siano corrette. Attualmente l’orario di visita è continuato, dalle 7 alle 17.

Sin dalle prime ore di questa mattina tanti i cittadini che si sono precipitati per far visita ai propri cari, cercando anche di ripulire tutto lo sporco accumulato nelle ultime settimane di chiusura. Ma all’interno della struttura ci sono anche operai al lavoro per sopperire al furto di cavi elettrici, ben 4.500 metri, avvenuto durante il periodo di lockdown e scoperto solo nella giornata di ieri. Sempre ieri, gli addetti ai lavori avevano cominciato gli interventi per ripristinare il tronco elettrico situato lungo il muro di cinta, ma questa notte i ladri hanno fatto nuovamente visita al Cimitero Comunale portando via altri 700 metri di cavi. Malviventi spietati ed operai costretti a cominciare da capo il loro lavoro. Il tutto è stato denunciato ai Carabinieri di Andria che stamane hanno effettuato un sopralluogo nella struttura per i rilievi del caso.