Ancora una volta Andria si è confermata una delle città di riferimento nel mondo dell’ultramaratona italiana. La 6/8 Ore disputata alla Villa Comunale ha richiamato centinaia di appassionati, divisi fra le 3 distanze previste per la prova inserita nel calendario nazionale Fidal ma anche nel GP IUTA di ultramaratona. L’organizzazione della Maratoneti Andriesi, reduce dal successo dell’Ecotrail di Castel del Monte, ha allestito un circuito di 1.418 metri che si snodava intorno alla villa ed era non solo pianeggiante, ma completamente chiuso al traffico richiamando, soprattutto al pomeriggio per le battute finali, tanta gente ad applaudire i protagonisti.

La prova principale sulle 8 Ore ha visto prevalere Antonio Zaini (Ecologica G) che ben presto ha mo9stra di avere un’altra velocità rispetto agli altri assommando ben 97,693 km. Seconda piazza per Riccardo Conversano della società organizzatrice con 83,575 km, terzo Marco Pietrangelo (Manoppello Sogeda) con 77,838, ma davanti a lui è arrivata la prima donna, una sorprendente Angela De Sario (Bramea Vultur Runners) con 78,542 km. Alle spalle della De Sario Top 10 assoluta anche per Eusapia Petruzzelli (Maratoneti Andriesi) che ha completato 74,288 km, terza posizione per Cosima Caramia (Corricastrovillari) con 68,945 km.

Nella 6 Ore prima piazza per il laziale Roberto Visocchi (Cus Cassino) con 62,392 km e meno di un giro di vantaggio su Ermiro De Rose (Jure Sport), secondo con 61,966 km, terzo gradino del podio per Alessandro Monopoli (Bisceglie Running) con 60,972 km. Quinta piazza assoluta per Addolorata Trisolino (Atl.Curinga) con 58,014 km e vittoria al femminile davanti a Tundra Chiaradia (Marathon Massafra) con 51,593 km e Margherita Argentiere (Trani Marathon) con 44,383 km.

Nella 30 km vittoria straniera grazie al boemo Anton Prokopchuk (Jure Sport) che in 2h08’40” ha prevalso per 2’22” su Giampaolo Inchingolo (Maratoneti Andriesi) e per 3’37” su Giampiero Quarto (Atl.Monopoli) mentre fra le donne la vittoria è andata a Vanessa Benedetto (Atl.Pro Canosa) in 2h33’57”, alle sue spalle seconda piazza per Lorena Loconte (Maratoneti Andriesi) a 20’23” e terza per Chiara Marzella (Barletta Sportiva) a 42’59”.

Nell’allestimento della bellissima giornata podistica, la Maratoneti Andriesi è stata sostenuta in primis dal Comune di Andria, dalla IUTA, dal Comitato Regionale Fidal e dalla Polizia Locale presente per tutta la durata dell’evento. Tanti i volontari dispiegati sul circuito nell’allestimento dei servizi in Villa, compreso il ristoro in funzione per tutta la giornata. Appuntamento al prossimo anno.