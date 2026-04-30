Sono in corso gli interventi di riqualificazione della Pineta comunale, finalizzati alla trasformazione dell’area in uno spazio verde sicuro e funzionale. Il progetto è stato definito con il supporto tecnico-scientifico dell’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia e dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con l’obiettivo di programmare azioni mirate alla tutela del patrimonio arboreo e alla sicurezza dei fruitori.

Una prima fase ha riguardato la messa in sicurezza attraverso l’abbattimento degli esemplari compromessi o instabili. A questa è seguita un’attività di manutenzione straordinaria che prevede oltre 120 interventi di potatura e rimonda del secco su latifoglie e conifere, per eliminare situazioni di rischio e migliorare la stabilità delle chiome.

Parallelamente è previsto un incremento del patrimonio arboreo con la messa a dimora di 157 nuovi alberi, tra cui querce, cipressi, carrubi, frassini e aceri, oltre a 86 arbusti tipici della macchia mediterranea. Sei esemplari sono stati donati dall’Associazione 3Place. Le specie selezionate sono caratterizzate da resistenza climatica e ridotto fabbisogno idrico. Il progetto include inoltre una fase di cure colturali e monitoraggio della durata di 24 mesi successivi alla piantumazione, con interventi di irrigazione di soccorso e concimazione per favorire l’attecchimento delle nuove essenze.

Tra le azioni previste anche trattamenti di endoterapia sui pini per contrastare la diffusione del Tomicus destruens, insetto responsabile del deperimento di numerosi esemplari, di cui sarà data comunicazione mirata per la tutela della pubblica salute. L’intervento punta anche al miglioramento delle condizioni ambientali dell’area, con la riduzione dell’effetto isola di calore e il potenziamento della biodiversità attraverso l’inserimento di specie mellifere e aromatiche.

In parallelo, gli uffici comunali hanno avviato le procedure per la realizzazione di una recinzione della pineta, finalizzata alla tutela del patrimonio vegetale e alla regolamentazione degli accessi in condizioni di sicurezza. Alla luce di questi interventi si chiede a tutta la cittadinanza di continuare a prestare attenzione alle aree interessate dai lavori e dai mezzi, generalmente segnalate.