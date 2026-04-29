Un grave sinistro stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 11:30, lungo la Strada Provinciale 2 (ex SP 231). L’incidente, avvenuto all’altezza del km 49,800, ha visto coinvolti un motociclo e un mezzo agricolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Andria, per consentire le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta cinematica dell’evento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista prima di trasportarlo d’urgenza presso il nosocomio cittadino. Al momento, l’uomo si trova ricoverato in prognosi riservata a causa dei gravi traumi riportati. Risulta, invece, completamente illeso il conducente del trattore agricolo.