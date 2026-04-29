Pubblichiamo la nota stampa di Daniela Di Bari a margine dell’inaugurazione del suo comitato elettorale in via Onofrio Jannuzzi:

«Abbiamo aperto un luogo di incontro, non solo un comitato, in via Onofrio Jannuzzi, lo abbiamo fatto intorno all’idea di fioritura, di luogo aperto, quasi all’aperto, un luogo di tutti, per tutti e con tutti sopratutto per le bambine e i bambini, un luogo di ascolto, di studio, di partecipazione che ora prende forma.

Un posto dove far nascere bellezza, coltivare creatività e costruire percorsi di fioritura umana, avviare passi e processi per l’avvenire attraverso l’immaginazione che già vede e spera.

Un cammino fatto di sogno e meraviglia per una città a regola d’arte, felice, amata che sceglie ogni giorno di crescere insieme attraverso azioni concrete e di bene nella comunità, nelle relazioni con gesti di gentilezza».