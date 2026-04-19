Dopo aver annunciato l’impegno politico al fianco della Sindaca Giovanna Bruno, la lista “Per Andria Bene in Comune” fissa il primo appuntamento con la cittadinanza. Lunedì 20 aprile, alle ore 19:30, presso Materia Prima (in Corso Cavour 150B), verranno presentati ufficialmente i candidati e i valori che muovono il progetto.

La nota: «L’incontro rappresenta il primo passo pubblico di un percorso che mira a coniugare l’esperienza amministrativa pregressa con lo slancio di nuove energie provenienti da diversi ambiti della società civile.

La nostra squadra nasce dall’incontro di persone che condividono la stessa qualità nel lavoro e la stessa etica nella vita. È un gruppo che unisce storie professionali solide e percorsi personali limpidi, convinti che la qualità di un progetto politico civico dipenda esclusivamente dalla qualità umana di chi lo rappresenta.

“Prima ancora di illustrare i dettagli tecnici del programma, che approfondiremo nei prossimi giorni, sentiamo il dovere e l’orgoglio di presentarci alla cittadinanza,” dichiara Agostino Ciciriello, referente della lista. “Siamo un gruppo giovane, fatto di professionisti che hanno deciso di non restare a guardare, ma di impegnarsi in prima persona per sostenere il progetto politico di Giovanna Bruno e dare un contributo concreto alla crescita della nostra città.”

Durante l’evento di lunedì, i candidati avranno modo di esporre le motivazioni che hanno spinto il gruppo a scendere in campo, anticipando i punti programmatici che saranno presentati integralmente nei giorni successivi».