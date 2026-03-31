Si è svolta in data odierna la seduta del Consiglio comunale, dedicata all’esame di provvedimenti di carattere finanziario e urbanistico, nonché all’approvazione di indirizzi su temi rilevanti per la qualità della vita cittadina.

In apertura dei lavori, l’Assise ha osservato un minuto di silenzio in segno di cordoglio per la tragica scomparsa di Enrico Matera, il giovane operaio deceduto lo scorso 21 marzo in un cantiere nella zona industriale di Modugno. Le esequie si sono svolte il 28 marzo presso la Basilica della Madonna dei Miracoli. Il Consiglio ha espresso sentimenti di vicinanza alla famiglia della vittima.

Sempre in apertura, sono stati approvati due ordini del giorno urgenti, presentati dai consiglieri dell’Intergruppo unitamente ai consiglieri di maggioranza. Il primo, in materia ambientale, prende le mosse dai dati sulla qualità dell’aria e impegna l’Amministrazione alla definizione di un “Piano Comunale Aria Pulita”, con obiettivi annuali e strumenti di monitoraggio. Tra le principali linee di intervento figurano l’introduzione graduale di zone a basse emissioni e misure di moderazione del traffico, interventi specifici in prossimità delle scuole, il rafforzamento del trasporto pubblico locale e della logistica urbana, l’adozione di protocolli per la riduzione delle polveri nei cantieri, l’attivazione di un tavolo tecnico con Regione e ARPA, nonché lo sviluppo della comunità energetica pubblica. Prevista inoltre la realizzazione di un sistema pubblico di monitoraggio (“cruscotto aria”) per garantire trasparenza e verificabilità dei dati.

Il secondo ordine del giorno riguarda il centro storico e definisce indirizzi per la sua valorizzazione e rigenerazione. Tra gli obiettivi principali: il rilancio della residenzialità, il recupero e riuso del patrimonio edilizio, il sostegno a nuove attività economiche e professionali, nonché lo sviluppo di politiche per la sicurezza e la mobilità, con particolare attenzione alla regolamentazione dell’accesso nelle ZTL e all’uso di biciclette e monopattini. Previste inoltre azioni per il potenziamento dell’offerta culturale e turistica, il sostegno al commercio di qualità, interventi di decoro urbano e strumenti regolamentari per la tutela del paesaggio del centro antico. Il documento individua nel centro storico uno dei principali motori di sviluppo urbano, culturale ed economico della città.

Nel corso della seduta, il Consiglio ha inoltre approvato:

– la variazione al Bilancio di previsione 2026-2028, finalizzata ad adeguare la programmazione finanziaria alle esigenze dell’Ente;

– il riconoscimento di n. 9 debiti fuori bilancio, ai sensi della normativa vigente;

– l’adeguamento del PRG al PPTR, con controdeduzioni alle osservazioni pervenute, quale passaggio significativo nel processo di allineamento della pianificazione urbanistica comunale agli strumenti regionali.