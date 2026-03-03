Nell’ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato, l’Acquedotto Pugliese S.p.A. esegue anche interventi di controllo, pulizia e sanificazione delle reti di fognatura all’interno degli abitati. Com’è noto, la convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2002 tra il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia e l’AQP S.p.A., disciplina la gestione del S. I. I. nell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia.

L’art. 3 comma 3, lettera a) della menzionata convenzione, esclude dalla gestione del S.I.I. il servizio di fognatura separata per la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche. Restano quindi comprese nel servizio di pulizia, controllo, espurgo e sanificazione, le reti di fognatura nera e quelle a cosiddetto “sistema misto”, atteso che l’adduzione dei reflui urbani assume funzione prioritaria e prevalente del problema gestionale.

A tal fine, l’Acquedotto Pugliese S.p.A., tramite l’Impresa appaltatrice del servizio (ATI “cooperativa Giovanni XXIII”), oltre alle operazioni straordinarie e di pronto intervento, provvede ad espletare interventi programmati di sanificazione.

Per tale motivo si comunica che saranno svolte le attività di:

derattizzazione dal 16/03/2026 al 30/04/2026;

deblattizazione dal 16/03/2026 al 30/04/2026

con i relativi trattamenti sulle reti di fognatura nera e mista.

In allegato il cronoprogramma degli interventi e la planimetria delle zone dell’abitato da trattare: