«Dopo il grande riscontro di partecipazione registrato domenica scorsa, Andria Bene in Comune torna in viale Crispi domenica 8 febbraio con una nuova iniziativa pubblica dedicata al tesseramento e all’incontro diretto con cittadine e cittadini». Lo scrive Agostino Ciciriello, della segreteria cittadina di Andria Bene in Comune.

«La presenza numerosa di persone e l’interesse dimostrato hanno confermato la vitalità di un progetto politico che continua a crescere e a radicarsi nel territorio, rafforzando il legame con la città e con i suoi quartieri.

Andria Bene in Comune prosegue il proprio impegno a sostegno del percorso amministrativo della sindaca Giovanna Bruno, nella convinzione che la partecipazione attiva e il rafforzamento di una comunità politica consapevole siano elementi fondamentali per accompagnare e migliorare l’azione di governo della città.

Anche questa iniziativa sarà uno spazio pensato non solo come momento organizzativo, ma come occasione per condividere idee, raccogliere proposte e costruire insieme una comunità politica fondata su partecipazione, diritti, giustizia sociale e buon governo.

In viale Crispi sarà possibile informarsi sulle attività di Andria Bene in Comune, aderire all’associazione e confrontarsi con attivisti e rappresentanti del movimento.

Andria Bene in Comune invita tutte e tutti a partecipare per continuare un percorso collettivo che mette al centro le persone e il futuro di Andria».