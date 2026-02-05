Tre nuovi mezzi in arrivo per la Multiservice di Andria grazie ad un investimento di 330mila euro, 160 dei quali intercettati con finanziamenti pubblici. Saranno consegnati ufficialmente venerdì 6 febbraio, alle ore 10, presso gli stabilimenti “La Meccanica S.F.”.

«Dopo anni di intenso utilizzo delle attrezzature aziendali – ricorda Antonio Griner, amministratore unico della Municipalizzata – siamo addivenuti all’acquisizione di tre moderni automezzi, con relative attrezzature, che ci consentiranno di innovare una dotazione aziendale datata, di razionalizzare in maniera decisa i costi di manutenzione, di migliorare le performance nell’esecuzione dei molteplici servizi sul territorio e di garantire, aspetto tutt’altro che secondario, una maggiore sicurezza per i nostri lavoratori. L’ entità dell’investimento – continua Griner – è stato pari ad euro 330.000, un importo però praticamente dimezzato in considerazione della capacità di Multiservice di intercettare finanziamenti pubblici pari a circa 160.000 euro. Riteniamo con ciò di aver avviato la Municipalizzata verso una nuova e proficua fase di modernizzazione e di efficienza operativa.

Ma c’è dell’altro – conclude Griner -. Il 29 dicembre, grazie al consenso convinto della sindaca Bruno e della civica amministrazione, i contratti di servizio affidati a Multiservice sono stati rinnovati sino al 31 dicembre 2030, ovvero per 5 anni rispetto ai tradizionali 3. Un’ apertura di credito nei nostri confronti che ci conforta e ci inorgoglisce. Oltre a regalare fiducia e serenità per il futuro occupazionale di tutti i nostri dipendenti».

«La Multiservice è stata una scommessa di questa amministrazione – sottolinea la sindaca Giovanna Bruno – e la consideriamo una scommessa vinta. Dal personale ai nuovi servizi affidati, dai conti in ordine agli investimenti su formazione e mezzi, abbiamo tracciato la strada per la stabilità, certificata dai nuovi contratti quinquennali approvati da questa maggioranza di governo nell’ultimo consiglio comunale. La sfida ulteriore sarà quella di rendere la Municipalizzata ancor più competitiva per ulteriori e più complessi ambiti di servizio e di pronto intervento, anche, perché no, di carattere extra comunale».