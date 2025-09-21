La comunità cittadina andriese si stringe intorno alla morte del giovane Nicola Casucci, strappato precocemente alla vita in maniera violenta durante il suo ultimo turno di lavoro, e ad Antonio Grumo, 35enne vittima anch’egli della strada.

Domani 22 settembre in mattinata saranno celebrate le loro esequie: per Nicola Casucci alla chiesa Madonna della Grazia alle ore 10; per Antonio Grumo alle 9:30 alla Basilica Madonna dei Miracoli. Ai due momenti sarà presente il sindaco con rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Per tale giornata non è stato indetto alcun lutto cittadino perché non ne ricorrono i presupposti, così come ha spiegato il Sindaco Giovanna Bruno alle due famiglie che ha incontrato personalmente in queste ore, porgendo il cordoglio della Città tutta.

Il primo cittadino, anche in nome dei familiari delle vittime, «chiede rispetto e riserbo per il dolore che i parenti tutti stanno vivendo, e che si eviti la diffusione di notizie false e destabilizzanti in un momento già troppo critico e difficile.

D’intesa con la diocesi ed il Comitato feste Patronali, fin da ieri ogni momento religioso e ricreativo è preceduto dal raccoglimento e dal ricordo dei due concittadini.

Si diffida chiunque dal divulgare notizie false e non in linea con il momento, rispetto anche alla proclamazione di lutto cittadino che non è rispondente a verità».