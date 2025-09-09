Al Castel del Monte manca un coordinamento efficace che possa gestire e mettere assieme esigenze profondamente diverse ma che, per sviluppo e crescita, devono inevitabilmente coesistere. E di questo vi è stata una riprova chiara domenica scorsa. Una giornata particolarmente importante in cui il maniero federiciano è stato letteralmente preso d’assalto dai turisti considerando la prima domenica del mese in cui i monumenti pubblici sono gratuiti, la prima domenica di settembre che ha chiuso difatto la stagione estiva, una domenica in cui davvero in tanti anche tra residenti e villeggianti hanno scelto l’aria pura della campagna per trascorrere alcune ore della propria giornata. E’ stata però anche la domenica della 10^ edizione di un evento importante come la Marathon di Castel del Monte una gara di mountain bike di grande respiro regionale e che ha visto la presenza di centinaia di partecipanti.

Tutto molto bello e perfetto anche nello spirito di promozione del territorio ma da rivedere in alcuni aspetti di coordinamento se turisti, villeggianti e residenti sono rimasti bloccati in diversi momenti della mattinata anche per 45 minuti alle pendici di Castel del Monte a causa dell’incrocio del percorso con la strada statale. Una situazione che ha provocato diversi disagi: code chilometriche, ritardi importanti per l’accesso a Castel del Monte, gruppi di turisti bloccati e visite guidate ritardate o cancellate. Altri visitatori hanno scelto di evitare completamente di arrivare al maniero federiciano con le due navette di spola tra parcheggio e Castello bloccate. Così come le difficoltà registrate invece nella serata in cui era previsto lo spettacolo dell’eclissi di luna in cui in migliaia si sono riversati a Castel del Monte proprio per godere di questo evento unico. Come sempre il buio ha caratterizzato completamente l’arrivo dei visitatori sia nel percorso su cui dall’ente comunale hanno spiegato già da tempo esserci stato un furto di cavi ma anche nell’area prospiciente l’accesso alla collinetta del maniero.

In realtà su quel percorso inaugurato poco tempo fa oltre al furto dei cavi elettrici si possono notare plasticamente alcuni alberi caduti o ormai morti ed alcune delle sculture create già danneggiate tra la delusione di diversi turisti. Bene l’apertura dell’info point, la presenza di due navette in previsione dell’alto afflusso di persone, la presenza almeno nei weekend di ambulanze di soccorso. Ma resta il tema di un coordinamento efficace che evidentemente non funziona nel modo corretto. Il Castel del Monte può e deve essere una risorsa per tutto il territorio ma contemplando le diverse ed importante necessità di turisti, villeggianti, residenti ed attività commerciali.