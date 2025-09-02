È di pochi minuti fa la denuncia dell’Assessore Mario Loconte inerente piazza Toniolo, riconsegnata alla comunità solo lo scorso 27 maggio dopo lunghi lavori di ristrutturazione e già vittima di atti vandalici e incivili.

«Alcune delle nuove sedute sono state deturpate con dello spray nero, un gesto che mortifica non solo il decoro urbano, ma anche l’impegno e le risorse investite per restituire alla comunità uno spazio bello, sicuro e accogliente», sono le parole dell’Assessore.

«Piazza Toniolo è patrimonio di tutti: preservarla e rispettarla significa avere cura della nostra città e delle future generazioni. Gli atti vandalici non sono “bravate”, ma ferite inferte al bene comune. Noi, intanto, ci occuperemo della pulizia e nel frattempo analizzeremo le immagini registrate dalle telecamere per individuare i responsabili».