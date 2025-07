La Questura della provincia di Barletta Andria Trani annuncia una conferenza stampa dedicata alla promozione della Dott.ssa Francesca Falco alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato e alla presentazione della Dott.ssa Sabrina Farano, recentemente assegnata alla Questura BAT a seguito della conclusione del 113° Corso di formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma.

L’incontro con i giornalisti si terrà presso la Sala Conferenze della Questura BAT, il giorno 26 luglio alle ore 10:30, e rappresenterà un momento istituzionale importante per sottolineare l’impegno e la professionalità dei funzionari della Polizia di Stato del territorio.

Nel corso della conferenza, sarà tracciato il percorso professionale della Dott.ssa Falco, attualmente Dirigente dell’Ufficio Polizia Anticrimine, che ha maturato una lunga esperienza in vari uffici della Polizia di Stato, distinguendosi per competenza e spirito di servizio. La sua recente promozione costituisce un riconoscimento di grande prestigio per la carriera svolta.

Sarà inoltre presentata la Dott.ssa Sabrina Farano, 28 anni, originaria di Bisceglie, laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, abilitata alla professione forense e già impegnata in esperienze significative presso la Procura della Repubblica di Trani. Dopo il conseguimento del Master di II livello in “Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza” presso l’Università LUISS Guido Carli, ha assunto presso la Questura gli incarichi di Dirigente della DIGOS, Vice Capo di Gabinetto e Portavoce del Questore.

La conferenza sarà l’occasione per sottolineare l’importanza della valorizzazione delle competenze e del ricambio generazionale all’interno della Polizia di Stato, nel solco della continuità istituzionale e dell’attenzione al territorio.