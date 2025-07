Note di jazz hanno avvolto Castel del Monte, ieri 20 luglio, suonate da una leggenda della musica mondiale: Kenny Barron. In un concerto voluto, organizzato e promosso dalla Città di Andria, nell’ambito del cartellone degli eventi estivi, con il supporto di Puglia Culture, Kenny Barron ha reso indimenticabile questa serata nella sede del patrimonio UNESCO simbolo della Puglia.

Raffinato, lirico e profondamente ispirato, Kenny Barron ha attraversato oltre sei decenni di storia musicale, suonando con icone come Dizzy Gillespie, Stan Getz, Ron Carter, e influenzando generazioni di musicisti in tutto il mondo.

Un viaggio musicale proposto in una location estremamente suggestiva, tra armonie eleganti, improvvisazioni mozzafiato e tutta la magia di un’icona del jazz mondiale.

«L’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la musica, offrendolo gratuitamente al grande pubblico è stato perfettamente centrato – afferma l’Assessore alle Radici Cesareo Troia – Questa serata che abbiamo volutamente reso accessibile a tutti ha infatti registrato il sold out nel giro di pochissime ore dall’apertura del click day. Segno che la nostra proposta ha incontrato il gusto di tanti appassionati, peraltro provenienti da diverse città della Puglia. Un artista di fama mondiale come Kenny Barron in un luogo simbolico come Castel del Monte ha rappresentato dunque un connubio perfetto».

Il concerto di Barron ha chiuso la tre giorni di jazz, organizzata dal Comune di Andria – Assessorato alle Radici con la direzione artistica del dr. Stefano Porziotta e della nota cantante jazz Patty Lomuscio che ha guidato ieri sera il pubblico nell’esibizione del maestro, regalando anche la sua voce in “My Funny Valentine”.

«Nei cinque anni del nostro mandato – ha affermato il Sindaco Giovanna Bruno – abbiamo puntato sulla valorizzazione del maniero, legandolo alla nostra Città. Il Castel del Monte non è sotto l’egida esclusiva del Comune di Andria, motivo per cui misurarsi ogni volta con l’organizzazione di una qualsivoglia attività è un’impresa. Ma ci abbiamo scommesso e continueremo a farlo. Con Gucci, Piovani, Scamarcio, il maestro Muti, i tanti eventi internazionali di Castel dei Mondi e ora Kenny Barron, abbiamo fatto operazioni di caratura elevatissima, che hanno fatto parlare di sé. Altra operazione in corso è quella della promozione enogastronomica attraverso il nostro Gal e Slow Murgia, con l’organizzazione e il rilancio dell’infopoint e dell’area attigua, destinata anche nei prossimi giorni ad eventi di intrattenimento e promozione territoriale. Ma non finisce qui: abbiamo in serbo ancora grandi sorprese per la città. Ringraziamo il maestro Kenny Barron e con gioia possiamo annoverarlo tra i testimonial di calibro internazionale della bellezza di Castel del Monte».