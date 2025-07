Un ambizioso percorso di rigenerazione urbana che punta a riconnettere ambiti separati della città, migliorare l’accessibilità e trasformare Andria in un modello di sostenibilità. È questa la visione che ha portato i tre progetti Pinqua del Comune di Andria a ottenere il Premio Urbanistica 2025 nella categoria “Progetti e cantieri”, riservata alle iniziative già in corso di realizzazione o in fase progettuale avanzata.

Con un investimento complessivo di 45 milioni di euro, i tre interventi – sviluppati nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua) – si articolano lungo il tracciato urbano della linea ferroviaria Bari-Barletta, oggi oggetto di interramento, per superare le fratture urbane esistenti e ricucire i fronti separati della città.

I progetti, sviluppati in sinergia, prevedono la realizzazione di oltre 200 nuovi alloggi sostenibili di edilizia residenziale pubblica e sociale, spazi pubblici, servizi collettivi e oltre 6 ettari di nuove aree verdi, tra cui parchi urbani, spazi naturalistici, scolastici, pertinenziali e food forest.

Un ruolo centrale è affidato alla mobilità sostenibile e all’intermodalità, con la creazione di percorsi ciclopedonali, parcheggi di scambio, infrastrutture verdi e interventi per il miglioramento della viabilità, che consentiranno di ridurre traffico e congestione, migliorare l’accessibilità e promuovere la qualità urbana.

Tra gli interventi più significativi ricordiamo: riqualificazione dell’area di via Aldo Moro e Largo Appiani, con la trasformazione di un’area di sosta in parco urbano e nuovi dispositivi di traffic calming; parcheggio di scambio per favorire l’intermodalità e ridurre il traffico pesante nel centro urbano; nuovo percorso ciclopedonale e area verde per riconnettere via Bisceglie con la stazione di Andria Sud; sottopasso ferroviario per eliminare le cesure urbane e ridisegnare i collegamenti con le città limitrofe.

«Accogliamo la notizia con grande soddisfazione e gioia – commenta l’Assessore alla Visione Urbana, arch. Anna Maria Curcuruto – perché viene premiato il nostro impegno e la nostra visione di una città integrata e armoniosa, capace di rigenerare i tessuti urbani divisi dalla trincea ferroviaria, integrandosi col grande progetto di interramento».

Il riconoscimento sarà consegnato nell’ambito della 22ª edizione di Urbanpromo – Progetti per il Paese, in programma dall’11 al 14 novembre 2025 presso l’Innovation Center della Fondazione CR Firenze. Urbanpromo è la rassegna italiana di riferimento per la rigenerazione urbana e la pianificazione territoriale, promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU).