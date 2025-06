Il calcio non va in vacanza grazie al summer camp organizzato dalla Virtus Andria. Due settimane intense, dal 16 al 27 giugno, presso l’oratorio della parrocchia San Giuseppe Artigiano, in cui ragazze e ragazzi di diverse età hanno avuto la possibilità di divertirsi giocando a calcio, vivendo diverse attività e soprattutto stando insieme come un’unica e grande squadra.

Sorrisi che significano divertimento, primo obiettivo centrato dalla Virtus Andria. Poi c’è l’aspetto tecnico

L’esperienza targata Virtus Summer Camp si è conclusa con la consegna degli attestati per i partecipanti. Ma per la società giovanile andriese non è ancora tempo di vacanze. Sono già in programma nei prossimi giorni diversi appuntamenti e raduni per prepararsi alla nuova stagione.

Il servizio.