Torna l’estate andriese fatta dagli andriesi. Per il secondo anno consecutivo il programma di “R*estate ad Andria” è stato realizzato con il coinvolgimento di privati ed associazioni del territorio. Un’ampia partecipazione che animerà più luoghi della città, dal centro alla periferia. Il tabellone, davvero ricco e disponibile sui canali istituzionali del comune di Andria, è stato presentato dall’amministrazione presso il Chiostro di San Francesco.

Novità di quest’anno: un solo evento a pagamento che porterà ad Andria un noto jazzista. Il ricavato sarà destinato all’organizzazione della festa patronale di San Riccardo in programma a settembre.

Da giugno a settembre, dunque, spazio a teatro, danza, arte, musica – e non solo – mettendo in risalto ciò che la città stessa ha da offrire. Per l’assessore Troia, questa è la ricetta vincente.

Il servizio.