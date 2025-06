Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Rino Zagaria, segretario cittadino di Sinistra Italiana Andria, in vista del referendum dell’8 e 9 giugno:

«I referendum promossi dalla Cgil mirano a cancellare norme ingiuste che in questi anni hanno aumentato la precarietà, indebolito le tutele e spostato sempre più il potere nelle mani dei datori di lavoro.

Questa volta puoi decidere tu, senza deleghe, le condizioni e le tutele del tuo lavoro e della convivenza civile con chi vive, studia, lavora nel nostro Paese. La democrazia si difende praticandola.

VOTA 5 Sì:

Sì, per ripristinare il diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro se si è stati licenziati ingiustamente.

Sì, affinché anche i lavoratori delle piccole imprese abbiano un equo risarcimento se licenziati ingiustamente.

Sì, affinché il lavoro a termine sia limitato solo ai casi di effettiva necessità, definiti

dai contratti.

dai contratti. Sì, perché la responsabilità degli infortuni sul lavoro sia attribuita anche all’impresa committente che deve farsi carico delle condizioni in cui operano i lavoratori delle imprese appaltatrici.

Si, perché chi risiede regolarmente in Italia da 5 anni possa accedere alla richiesta di cittadinanza, fatti salvi gli altri requisiti necessari per il suo ottenimento.

Il quinto quesito riguarda il diritto alla cittadinanza: una battaglia di civiltà e uguaglianza. Troppe ragazze e ragazzi cresciuti in Italia, che parlano italiano e vivono come tutti noi, continuano a essere considerati “stranieri”. Con il SÌ, affermiamo che chi nasce e cresce qui è parte di questa comunità a pieno titolo.

Alla vigilia del voto, sabato 7 giugno, saremo in piazza a Roma per una grande manifestazione nazionale a sostegno del popolo palestinese, per il riconoscimento dello Stato di Palestina, per la fine del massacro a Gaza e per l’immediato cessate il fuoco.

Non possiamo più tacere di fronte a un genocidio che avviene sotto gli occhi del mondo: oltre 35.000 civili palestinesi uccisi, interi quartieri rasi al suolo, ospedali e scuole bombardati. Benjamin Netanyahu, responsabile politico e militare di questa catastrofe umanitaria, è un criminale di guerra. La Corte Penale Internazionale ha avanzato una richiesta di mandato d’arresto nei suoi confronti per crimini contro l’umanità. È giunto il momento che l’Italia e l’Europa escano dall’ambiguità e riconoscano con coraggio la Palestina come Stato libero e sovrano.

Il nostro voto e la nostra mobilitazione non sono atti separati. Difendere i diritti sul lavoro, riconoscere la cittadinanza, chiedere giustizia per il popolo palestinese: tutto è parte di una stessa battaglia per un mondo più umano, più giusto, più solidale.

Il Circolo di Sinistra Italiana di Andria invita tutte e tutti a votare 5 volte SÌ e a scendere in piazza sabato 7 giugno per dire basta alla guerra, basta all’ingiustizia, sì alla pace e ai diritti».