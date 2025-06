L’Ufficio di Gabinetto ricorda che, entro il 30 giugno 2025, tutte le Associazioni iscritte all’Albo comunale da almeno 12 mesi, dovranno presentare la documentazione necessaria per l’iscrizione ed il mantenimento dell’iscrizione per l’anno in corso, come già indicato nella comunicazione che il Comune di Andria ha già inviato alle associazioni in data 9 aprile 2025.

L’art. 5 e l’art. 7 del Regolamento per la istituzione e la tenuta dell’Albo delle associazioni prevedono adempimenti annuali da parte delle Associazioni.

In particolare, l’art. 5 – Modalità di iscrizione – ricorda che va compilato il modello Allegato A. L’art. 7 – Revisione periodica dell’Albo – ricorda che va compilato il modello Allegato B.

L’invio di detta documentazione, da parte delle Associazioni che non vi avessero ancora provveduto, è essenziale per conservare l’iscrizione all’Albo e deve avvenire via mail all’indirizzo: [email protected]. In caso di mancata trasmissione dei documenti richiesti, sarà attivato il procedimento di esclusione dall’Albo.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi (dal lunedì al venerdì – ore 9-13) al Settore Organi Istituzionali – Servizio Organi Istituzionali – Gabinetto del Sindaco (Segreteria Albo delle Associazioni) (tel.0883/290312 – mail: [email protected]).

La modulistica sul portale istituzionale (www.comune.andria.bt.it).